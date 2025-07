Live service game Steel Hunters wordt 3 maanden na early access lancering gecanceld

Live service titels schieten tegenwoordig als paddenstoelen uit de grond. De laatste maanden is echter gebleken dat het heel moeilijk is om spelers aan te trekken, laat staan om succes te boeken. Je ziet dan ook regelmatig dat er live service games al kort na lancering worden stopgezet. De volgende in de rij is Steel Hunters.

Steel Hunters is een mech shooter en werd op 2 april van dit jaar beschikbaar gesteld als early access titel voor de pc. De game werd middelmatig ontvangen en de spelersaantallen waren niet bepaald om over naar huis te schrijven. Dit was voor Wargaming dan ook reden om het project te annuleren. De uitgever/ontwikkelaar laat weten dat ze het betreuren niet verder te gaan met Steel Hunters, maar de game is nu simpelweg niet in stand te houden.

“Today we share difficult news: we’ve made the decision to sunset Steel Hunters. You’ve given us so much passion and support but unfortunately we’ve come to the conclusion that continuing development is not sustainable. We know this isn’t the news anyone wanted to hear and we genuinely share in your disappointment.”