Gerucht: Halo-remake in de maak – release mogelijk volgend jaar

Afgelopen maand deelden we al dat journalist Tom Warren claimde dat Microsoft werkt aan een remaster van Halo: Combat Evolved, en dat deze gepland staat voor een release volgend jaar. Vanuit YouTuber Rebs Gaming komen er nu ook geluiden over Halo: Combat Evolved, maar hij meent dat het om een remake gaat.

Rebs deelt dat hij twee bronnen heeft die connecties hebben met Halo-ontwikkelaars. De ontwikkeling zou volgens hem in 2023 zijn begonnen, en de game moet in 2026 verschijnen – zoals Warren ook al aangaf. Volgens Rebs is de verwachting dat er geen multiplayer beschikbaar zal zijn in de remake en dat het dus alleen om de campagne gaat.

“Both say the Combat Evolved remake is planned for 2026, and have not heard anything about multiplayer which means it might be campaign-only. One thing I can confirm is that there weren’t any Halo projects besides Infinite and Project Tatanka that were being developed before 2023. This information comes from a former Halo Infinite campaign developer, and one of my sources for the Combat Evolved remake information says development started in 2023.”