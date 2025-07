ASUS lekt de prijs van de ROG Xbox Ally

Tijdens de Xbox Games Showcase werd de ROG Xbox Ally aangekondigd en kort daarna wist YouTuber Extas1s de prijs al te melden. ASUS heeft tot op heden geen officiële uitspraken gedaan, maar heeft de prijs nu zelf gelekt.

De Spaanse site 3DJuegos heeft vroegtijdig via advertenties de prijs van beide modellen gespot, die via een ASUS webstore online stonden. Dit komt overeen met wat de YouTuber eerder al lekte, namelijk € 599,- voor de ROG Xbox Ally en € 899,- voor de ROG Xbox Ally X.

Het is nog altijd wachten op een officiële bevestiging vanuit ASUS, maar gezien de bedragen uit twee leaks overeenkomen is het redelijk veilig om aan te nemen dat de genoemde prijspunten correct zijn. Een eerder gerucht wijst op een release in oktober, maar het is afwachten of het klopt.