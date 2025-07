Digital Foundry test GameCube emulatie voor de Switch 2

Als je een Nintendo Switch 2 hebt en een abonnement op Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket, dan kun je gebruikmaken van Nintendo Classics GameCube. De mannen van Digital Foundry hebben dit segment van de digitale dienst van Nintendo onder de loep genomen.

Op het internet doken er al klachten op over onder andere de input latency van Nintendo Classics GameCube, dus heeft Digital Foundry dit natuurlijk getest. Het is inderdaad het geval dat de emulatie van de GameCube-games een hoge input latency heeft. Hierdoor wordt er minder snel op jouw commando’s gereageerd. Tevens is de gevoeligheid van de analoge sticks te hoog, wat vooral ten nadele is in games als F-Zero GX. Je voertuig stuurt hierdoor veel te scherp, waardoor je sneller tegen de kant aanbotst.

Wat Digital Foundry nog meer te vertellen heeft over de GameCube emulatie op de Nintendo Switch 2, kan je hieronder bekijken.