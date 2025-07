The Invisible Hours komt mogelijk terug als remaster

In oktober 2017 kwam The Invisible Hours uit voor de PlayStation VR. Een half jaar later konden PlayStation 4-bezitters die de headset niet hadden de game ook spelen. Bovendien werd er een Xbox One-versie beschikbaar gesteld. Als het een beetje meezit, zal het spel wederom op de markt verschijnen, maar dan als remaster.

Nadat Tequila Works eind 2024 zijn deuren sloot werden de rechten van The Invisible Hours opgekocht door de originele schrijver van het spel: Rob Yescombe. Hij heeft in een interview met UploadVR gezegd dat hij bezig is met een remaster van deze titel en dat hij op zoek is naar een uitgever.

“The vision is we want to remaster this thing. For the wider audience, that is essentially a new product for them. And for a publisher who buys into that, they’re getting all the production spend essentially for the price of a remaster.”