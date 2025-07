2K Sports wil college basketbal als betaalde content aanbieden voor de NBA 2K-serie

Begin deze maand hintte EA Sports naar een mogelijke terugkeer van NCAA basketbal. Het ziet er naar uit dat Electronic Arts niet de enige is die hier interesse in heeft, want ook een ander bedrijf heeft zich gemeld.

Matt Brown van Extra Points meldt dat buiten EA Sports ook 2K Sports een verzoek heeft ingediend bij de College Licensing Company om gebruik te mogen maken van de NCAA basketbal rechten. 2K zou namelijk college basketbal als betaalde content toe willen voegen aan de NBA 2K-serie.

Deze teams spelen dan in een speciaal toernooi dat onderdeel uitmaakt van MyTeam. Voor het eerste jaar wordt er gevraagd om gebruik te mogen maken van 16 teams, het tweede jaar 32 en daarna 68. Mocht dit succesvol zijn, dan kan er mogelijk een op zichzelf staande game worden gemaakt.

De College Licensing Company heeft de teams van de NCAA aangeraden om voor het voorstel van EA Sports te kiezen, alleen is het niet duidelijk of dit een exclusieve deal is of niet. 2K Sports heeft duidelijk gemaakt dat zij niet op zoek zijn naar exclusiviteit voor de rechten van NCAA basketbal, dus het is mogelijk dat toekomstige delen in de NBA 2K-serie een uitbreiding krijgen die zich op college basketbal richt.