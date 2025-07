Xbox Game Pass games voor de tweede helft van juli aangekondigd

We zijn op de helft van de maand juli en dat betekent steevast dat Microsoft bekendmaakt welke titels er voor de rest van de maand op het programma staan om toegevoegd te worden aan de bibliotheek van Game Pass. Via Xbox Wire heeft men het overzicht gedeeld en hieronder hebben we alle nieuwe toevoegingen op een rijtje gezet.

Vanaf vandaag

High On Life (Cloud, console & pc)

Vanaf 17 juli

RoboCop: Rogue City (Cloud, Xbox Series X|S & pc)

My Friendly Neighborhood (Cloud, consoles & pc)

Vanaf 18 juli

Back to the Dawn (Cloud, console & pc)

Vanaf 22 juli

Abiotic Factor (Cloud, Xbox Series X|S & pc)

Vanaf 23 juli

Wheel World (Cloud, Xbox Series X|S & pc)

Vanaf 24 juli

Wuchang: Fallen Feathers (Cloud, Xbox Series X|S & pc)

Vanaf 29 juli

Grounded 2 (Game Preview) (Cloud, Xbox Series X|S & pc)

Vanaf 1 augustus

Farming Simulator 25 (Cloud, console & pc)

Op 31 juli zullen een aantal games Game Pass weer gaan verlaten. Dit keer betreft het slechts drie games, maar als je ze nog wilt spelen is het advies dit op korte termijn te doen.

Gigantic (Cloud, console & pc)

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess (Cloud, console & pc)

Turnip Boy Robs a Bank (Cloud, console & pc)

