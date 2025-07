Grote ontslagronde bij studio achter Oblivion Remastered

Er is een grote ontslagronde aanstaande bij de ontwikkelaar van Oblivion Remastered, Virtuos. In een statement aan Eurogamer heeft een woordvoerder van het bedrijf een eerder gerucht hieromtrent bevestigd, ruim 300 medewerkers zullen hun baan verliezen. De woordvoerder van Virtuos gaf aan dat ongeveer 7 procent van de medewerkers slachtoffer is van de ‘herstructurering’ die het bedrijf doorvoert, vanwege structurele veranderingen in de industrie.

Van de om en nabij de 300 ontslagen zullen er rond de 200 banen verdwijnen in Azië en 70 in Europa. De woordvoerder gaf aan dat het team dat betrokken is bij de ontwikkeling van Oblivion Remastered, die gevestigd is in Frankrijk, iets minder dan 10 mensen zal verliezen.

“We are grateful for the contributions of those impacted. We are providing separation packages, career transition assistance, and opportunities for redeployment across our global network where possible. The company’s immediate focus is on managing this transition with care, transparency, and respect. We will continue to invest in global delivery, technical excellence, and creative collaboration, ensuring that Virtuos remains the partner of choice for the world’s leading game creators. We thank our teams, partners, and peers for their continued support as Virtuos adapts to lead the future of game development.”