Call of Duty 2027 zou de start van een nieuwe sub-franchise moeten zijn

Later dit jaar mogen we Call of Duty: Black Ops 7 verwachten, waarmee de sub-franchise binnen een jaar wordt voortgezet. Dit hebben we met Modern Warfare 2 en 3 ook gezien, al pakte dat in het laatste geval niet per se heel goed uit. Hoe het Black Ops 7 gaat verlopen is afwachten, maar ondertussen duiken er geruchten over het deel dat erna komt op.

De bekende Call of Duty leaker TheGhostofHope meldt via X dat de Call of Duty voor 2027 in ontwikkeling is bij Sledgehammer Games en dat die game geen Advanced Warfare 2 wordt. In plaats daarvan is de ontwikkelaar bezig met een game die als basis moet dienen voor een volledig nieuwe sub-franchise.

De game zou zich in een moderne setting afspelen, waarbij movement een belangrijke focus is, al zitten er geen jetpacks in de game. Ook zouden er geen plannen voor zombies zijn, maar keert Get High wel terug. Verder zou er een focus op martial arts zijn, waarbij er karate trappen en stoten uitgedeeld kunnen worden.

Klinkt als een wat vage omschrijving, met name de martial arts, maar wie weet proberen ze de formule flink te vernieuwen. Neem het vooralsnog echter met een flinke korrel zout, gezien niets bevestigd is.