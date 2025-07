Gerucht: Call of Duty: Black Ops 7 verschijnt in november

Eind dit jaar verschijnt Call of Duty: Black Ops 7 en hoewel Activision op een CGI-trailer na nog niets van de game heeft getoond of informatie heeft gedeeld, is de releasedatum al ‘bekend’. Volgens de bekende Call of Duty leaker TheGhostofHope, verschijnt de shooter op vrijdag 14 november.

Dat is pakweg drie weken later dan de release van Call of Duty: Black Ops 6 in 2024, die game kwam op 25 oktober uit. Gezien de meeste games in de franchise altijd in de eerste twee weken van november uitkomen, klinkt het plausibel al is het wel wachten op een officiële bevestiging.

Tijdens Gamescom Opening Night Live zullen we meer van de shooter gaan zien en mogelijk dat daar ook de releasedatum aangekondigd wordt. Verder gaan er geruchten dat er een Call of Duty NEXT event aan zit te komen. Dit evenement zou gepland staan voor eind september, wat opgevolgd wordt door een beta.