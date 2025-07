Is er een Hellraiser-game in de maak?

Games die gebaseerd zijn op klassieke horrorfranchises zijn de laatste jaren helemaal in. Onder andere Evil Dead en Friday the 13th kregen al een eigen game en het lijkt erop dat een andere bekende horrorfiguur binnenkort aan het lijstje zal worden toegevoegd.

Op het YouTube-kanaal van Saber Interactive werd namelijk een korte video gepost met de ‘oogjes’- emoji als titel. De algemene consensus lijkt te zijn dat dit een teaser is voor een game die gebaseerd is op Hellraiser. De video linkt naar een website waar 22 juli wordt vermeld: vermoedelijk krijgen we dan meer info over dit mysterieuze project.