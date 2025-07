Mortal Kombat II zal vanaf 24 oktober op het witte doek te zien zijn

Er is een officiële trailer uitgebracht voor Mortal Kombat II, het vervolg op de Mortal Kombat-film uit 2021. In de trailer krijgen we een voorproefje van het verhaal wat een direct vervolg is op Mortal Kombat. In de Mortal Kombat-film uit 2021 raakt een nieuwe vechter genaamd Cole verwikkeld in een eeuwenoude strijd tussen de Earthrealm en Outworld, waarbij zijn verleden verbonden lijkt te zijn met de rivaliteit tussen Sub Zero en Scorpion.

Mortal Kombat II wordt net als de eerste film geregisseerd door Simon McQuoid. De schrijver van het verhaal is Jeremy Slater, onder andere bekend van The Umbrella Academy, Godzilla X Kong: The New Empire, Moon Knight en de Fantastic Four-film uit 2015. In de trailer zien we naast het verhaal ook een groot deel van de cast, die uit flink wat bekende namen bestaat zoals Lewis Tan, Carl Urban en Martyn Ford. Bekijk de trailer hieronder.