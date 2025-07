Bober the Beaver bezoekt het gevaarlijke Castor Woods van Dying Light: The Beast in nieuwe trailer

Op 22 augustus verschijnt Dying Light: The Beast en die game speelt zich af in Castor Woods. Een ooit mooi en rustig gebied, waar bezoekers konden genieten van de natuur en de dieren. Tegenwoordig een meer gevaarlijke omgeving vanwege de zombies.

Bober the Beaver is de officiële mascotte van Castor Woods en hij neemt je in een nieuwe trailer mee op een tour door het gebied. Hij stipt de details aan, vertelt meer over de omgeving en probeert je vooral over te halen een bezoekje te brengen.

Of dat een goed idee is moet nog blijken, dat zullen we volgende maand kunnen ontdekken wanneer Dying Light: The Beast uitkomt voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.