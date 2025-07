FromSoftware werkt naar verluidt aan onaangekondigde game die mogelijk volgend jaar uitkomt

We kennen FromSoftware ondertussen allemaal wel. De grondlegger van het soulslike-genre die o zo bekend staat om hun extreem moeilijke titels en mooie werelden in games als Elden Ring en Bloodborne, die in ons geheugen gegrift staan. De ontwikkelaar lijkt druk bezig te zijn, naast de recente release van Elden Ring: Nightreign en de ontwikkeling van de Switch 2-exclusive Duskbloods, werkt FromSoftware volgens een gerucht aan nog een onaangekondigde game.

Volgens MP1st is de Japanse ontwikkelaar bezig met een game met codenaam ‘FMC’, die zich ondertussen in een “vergevorderde productiefase” bevindt. Volgens het artikel zou de nog onbekende game “niet later dan” volgend jaar uitkomen.

In het artikel is een analyse uitgevoerd naar de codenaam van de game, wat naar alle waarschijnlijkheid een afkorting is. Eerdere codenamen die begonnen met de letter F waren gerelateerd aan Armored Core en Dark Souls-titels. Speculaties gaan er daarom vanuit dat het gaat om een Armored Core uitbreiding of een remaster van Dark Souls 3.

Hidetaka Miyazaki heeft zich eerder uitgelaten over de aankomende Switch 2-titel Duskbloods, waarin hij aangaf dat FromSoftware zeker niet wegstapt van singleplayer games.

“I’ve always found the PvPvE structure very interesting. It allows for a broad range of game-design ideas, while also letting us leverage our experience of designing challenging enemy encounters. As a side note, please allow me to address one thing. As previously mentioned, this is an online multiplayer title at its core, but this doesn’t mean that we as a company have decided to shift to a more multiplayer-focused direction with titles going forward. The Nintendo Switch 2 version of Elden Ring was also announced, and we still intend to actively develop single-player-focused games such as this that embrace our more traditional style.”