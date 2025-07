The Chinese Room maakt zich los van Sumo Digital en gaat zelfstandig verder

In augustus 2018 liet Sumo Digital weten dat zij The Chinese Room hadden opgekocht. Nu heeft The Chinese Room het nieuws gedeeld dat zij niet langer nog onder deze uitgever vallen. IGN meldt dat het er steeds meer op ging lijken dat de Britse ontwikkelaar door Sumo Digital zou worden verkocht, nu het bedrijf is overgenomen door het Chinese Tencent.

Door middel van een ‘management buy-out’ heeft The Chinese Room zich nu losgemaakt van Sumo Digital. De ontwikkelaar zal nu geleid worden door Ed Daly, die bij het bedrijf werkte als regisseur. Het team gaat nu zelfstandig verder en dit had Daly daarover te vertellen:

“This management buyout allows us to scratch the creative itch of continuing to work on new, original intellectual property, but also to partner with other studios on other projects when they fit in with our vision. This is what we are doing and we want to carry on doing it, so we’re happy to carry on in this vein.”