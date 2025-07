Een nieuwe Metro aankondiging zou erg dichtbij kunnen zijn

We weten al geruime tijd dat ontwikkelaar 4A Games bezig is met een nieuwe game in de Metro-franchise, maar het is nog altijd wachten op de officiële aankondiging. Hoewel daar niets over is gecommuniceerd, bestaat er een kans dat we volgende maand tijdens gamescom meer gaan horen.

Dit baseren fans van de franchise (op Reddit) op basis van de social media van de ontwikkelaar. Op X was het laatste bericht op 27 februari en op 10 juli liet de nieuw aangestelde community manager via X weten bij de ontwikkelaar aan de slag te zijn gegaan. Weer een week later is het account van de ontwikkelaar actief geworden.

Nu hoeft het een zeker niet met het ander te maken te hebben, maar de timing is interessant. De algemene veronderstelling is op basis hiervan dat de ontwikkelaar de community een beetje warm aan het maken is voor een aankondiging tijdens de beurs in Duitsland.

In 2019 kwam Metro Exodus uit en we zijn inmiddels zes jaar verder. Daarnaast wist Insider Gaming in 2023 al te melden dat de opvolger volledig speelbaar was, dus nu twee jaar later een officiële onthulling klinkt plausibel. Of de fans het bij het rechte eind hebben gaan we volgende maand zien.