Nacon deelt uitgebreide toekomstplannen voor Test Drive Unlimited: Solar Crown

Nacon bracht vorig jaar Test Drive Unlimited: Solar Crown uit en de game heeft sindsdien meerdere technische en content updates ontvangen. De uitgever is ook zeker niet van plan om te stoppen met de ondersteuning voor de titel, want via een nieuwe developer diary heeft men aangekondigd wat er in de pijplijn zit.

Het vierde seizoen gaat vandaag officieel van start en spelers mogen de komst van een casino verwachten, waarin ze hun virtuele valuta kunnen inzetten op fruitmachines of poker (halverwege het seizoen). Het is via het casino mogelijk om speciale prijzen te winnen, zoals een exclusieve auto en accessoires.

Verder zal het nieuwe seizoen Stock Races introduceren, wat een reeks nieuwe races is waar alleen fabrieksauto’s aan deel kunnen nemen. De Active Aero-feature wordt geïntroduceerd wat voor verbeterd rijgedrag zorgt van auto’s met spoilers. En als je de HUD weg wilt hebben, kun je die nu volledig verbergen.

Tot slot zal het mogelijk zijn om een Group Ping te gebruiken, waarmee je tot maximaal vier routes aan de GPS kan toevoegen en er worden vijf nieuwe auto’s toegevoegd. Genoeg nieuwigheden dus in het komende seizoen.

Nacon heeft echter ook aangekondigd wat spelers in het tweede jaar voor de game mogen verwachten. Zo staat dit op de planning:

Taximissies

Racecentra voor PvP

Huizen voor spelers

Quality-of-life verbeteringen

Upgrade van interne game-engine

Nieuwe missies waar spelers op kunnen stemmen

De planning voor het tweede jaar is als volgt:

Seizoen 5 (oktober 2025) – In dit seizoen keren de taximissies uit de originele game terug. Daarnaast levert dit seizoen een online-winkel, nieuwe voertuigen, een verbeterde in-game economie en een upgrade van de KT Engine, die zowel de prestaties als de graphics verbetert.

In dit seizoen keren de taximissies uit de originele game terug. Daarnaast levert dit seizoen een online-winkel, nieuwe voertuigen, een verbeterde in-game economie en een upgrade van de KT Engine, die zowel de prestaties als de graphics verbetert. Seizoen 6 (januari 2026) – Dit seizoen legt de focus op features die door de community zijn gevraagd. Spelers kunnen nu al online stemmen om te bepalen welke nieuwe soort missies in dit seizoen wordt toegevoegd. De vier opties zijn: Detective, Delivery, Photography en Adrenaline. Alle spelers kunnen stemmen tot 4 augustus 2025 om 12.00 uur CEST via deze link: https://forms.gle/kSatGb7sLYwcp1BW8. Binnenkort wordt meer bekend gemaakt over nieuwe features en Quality of Life-verbeteringen voor dit seizoen.

Dit seizoen legt de focus op features die door de community zijn gevraagd. Spelers kunnen nu al online stemmen om te bepalen welke nieuwe soort missies in dit seizoen wordt toegevoegd. De vier opties zijn: Detective, Delivery, Photography en Adrenaline. Alle spelers kunnen stemmen tot 4 augustus 2025 om 12.00 uur CEST via deze link: https://forms.gle/kSatGb7sLYwcp1BW8. Binnenkort wordt meer bekend gemaakt over nieuwe features en Quality of Life-verbeteringen voor dit seizoen. Seizoen 7 (april 2026) – Dit seizoen introduceert officiële racecentra. Deze speciale locaties in Hongkong en Ibiza-stad zijn ontworpen om de multiplayer- en PvP-ervaring van spelers te verrijken via een geavanceerd zoeksysteem voor zowel ranked als unranked races. Live-evenementen en de Solar Pass worden ook vernieuwd.

Dit seizoen introduceert officiële racecentra. Deze speciale locaties in Hongkong en Ibiza-stad zijn ontworpen om de multiplayer- en PvP-ervaring van spelers te verrijken via een geavanceerd zoeksysteem voor zowel ranked als unranked races. Live-evenementen en de Solar Pass worden ook vernieuwd. Seizoen 8 (juli 2026) – In dit seizoen keert de Housing / Real Estate terug. Deze kenmerkende feature van de eerste twee Test Drive Unlimited-games is één van de uitbreidingen waar spelers het meest om gevraagd hebben. Daarnaast levert dit seizoen Extreme-missies en de Passenger-mode. Meer informatie over deze nieuwe features wordt later gedeeld.

Langetermijnplannen voor de game zijn cross-region play, cross-play en een offline modus. Ook is de ontwikkelaar bezig met het blijvend verbeteren van de engine, zowel voor de graphics als de prestaties en het verbeteren van de geluidseffecten.