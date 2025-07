EA bevestigt dat er een open beta komt voor Battlefield 6

Recent dook het gerucht op dat er een beta gepland zou staan voor de nieuwe Battlefield. Dit op basis van een beta vermelding die dataminers in een client update voor Battlefield Labs hadden gevonden. We moeten nog altijd de officiële onthulling afwachten, maar in de tussentijd heeft de uitgever een beta bevestigd.

Via X heeft EA aangegeven dat er een open beta komt en daarbij hebben ze gelijk aangegeven dat spelers de keuze hebben uit twee playlists. De ene is met ‘locked weapons’, waarbij de wapens dus gekoppeld zijn aan een bepaalde klasse. Ook is er een ‘open weapons’ playlist, waarbij de wapens dus vrij gebruikt kunnen worden door elke klasse.

Of beide opties ook daadwerkelijk in de uiteindelijke game zullen zitten is natuurlijk afwachten. Verder is het onduidelijk wanneer de beta precies van start gaat, al wordt op Reddit gemeld dat het mogelijk 4 augustus is. De build zou dan live gaan, maar of dat de startdatum is, is afwachten.

Naar verwachting zal EA op 31 juli de game officieel uit de doeken gaan doen, wat de meest recente geruchten suggereren, al krijgen we morgen al de eerste trailer te zien.