EA kondigt Battlefield 6 officieel aan en donderdag verschijnt eerste trailer

Een grote verrassing is het niet, maar de volgende game in de Battlefield-franchise is Battlefield 6. Na eerdere geruchten heeft Electronic Arts de titel van de game nu officieel bevestigd via een bericht op X.

Dit met daarbij het schrijven dat we donderdag 24 juli de eerste trailer van de shooter mogen verwachten. Die trailer gaat om 17:00 uur live en kan tegen die tijd hier gevonden worden. Het bijschrift bij de trailer luidt: “Prepare for the ultimate all-out warfare experience in Battlefield 6.”