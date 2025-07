Xbox Insiders krijgen toegang tot nieuwe feature van het Xbox dashboard

Gamers die zich hebben opgegeven voor Xbox Insiders krijgen onder andere eerder toegang tot nieuwe functies van het Xbox dashboard. Nu is er weer een nieuwe feature toegevoegd, die door deze groep mensen kan worden gebruikt.

Het gaat om de toevoeging van een ‘Play History’-tab. Zo kan je gemakkelijk zien welke games je de laatste tijd hebt gespeeld. De volledige beschrijving van de nieuwe feature voor het Xbox dashboard is als volgt:

“Whether you’re on your console, PC, or a Windows handheld, you can find your play history at the end of the “Jump back in” list on the Home screen. While the large tiles highlight games you’ve recently played on your current device, the play history tile shows games you’ve played across any Xbox device, making it easy to pick up where you left off.

With these updates, Xbox is making it even easier for you to jump into your favorite games, wherever you are, whenever you want.”