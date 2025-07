Microsoft draait prijsverhoging van first-party Xbox games terug

Microsoft kondigde eerder dit jaar aan dat ze de prijzen van hun first-party releases dit najaar zouden verhogen, waarmee het bedrijf andere partijen volgt in een prijsverhoging voor games. De eerste game die tegen een hoger prijskaartje in de winkels zou komen te liggen is The Outer Worlds 2.

Althans, dat was het plan, maar Microsoft komt daar nu op terug. Via sociale media heeft Obsidian Entertainment aangekondigd dat The Outer Worlds 2 voor de ‘normale’ prijs wordt uitgebracht. Een Xbox vertegenwoordiger heeft vervolgens tegenover Windows Central het volgende aangegeven:

“We’re focused on bringing players incredible worlds to explore, and will keep our full priced holiday releases, including The Outer Worlds 2, at $69.99 – in line with current market conditions.”

Niet alleen The Outer Worlds 2 is in prijspunt teruggedraaid, dit geldt voor alle first-party releases van Microsoft dit najaar. Of er op termijn alsnog een prijsverhoging plaatsvindt is vooralsnog afwachten.

Spelers die The Outer Worlds 2 reeds in pre-order hebben staan, mogen een terugbetaling van het verschil verwachten.

“Dear Galactic Citizens!

We have received your SOS via skip drone about the pricing. As an organization devoted to making sure that corporations do not go unfettered, we at the Earth Directorate have worked with [REDACTED] to revise the price of The Outer Worlds 2. While this will not bring peace to the galaxy, or even your local colony, we assure you all that we are here to fight for all colonies in every way that we can.

From the Office of the Director of the Earth Directorate”