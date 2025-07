Battlefield 6 komt niet naar last-gen consoles

Gisteren liet Electronic Arts de eerste trailer van Battlefield 6 zien en voor de multiplayer zullen we tot volgende week donderdag moeten wachten, wanneer de onthulling daarvan zal plaatsvinden. Hoewel EA het gisteren bij een trailer heeft gehouden qua informatie, levert de omschrijving nog wat extra details op.

Een grote verrassing mag het niet zijn, maar de shooter is in ontwikkeling voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. De game slaat de last-gen consoles dus over en ook wordt de Nintendo Switch 2 niet genoemd bij de platformen. Het is echter onduidelijk of de game definitief niet naar de nieuwe console van Nintendo komt.

Gezien Battlefield samen met EA Sports FC tot de grootste franchises van de uitgever behoort en die laatstgenoemde wel op last-gen systemen uitkomt, is het een interessante keuze. Wat denken jullie erover?