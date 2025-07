Bekendmaking van releasedatum Metroid Prime 4 lijkt binnen handbereik

Op dit moment kent Metroid Prime 4: Beyond nog een releasedatum ergens in 2025, maar wanneer dit precies is weten we niet. Het lijkt erop dat we niet lang meer hoeven te wachten op een concrete datum, aangezien de game onlangs een leeftijdsclassificatie heeft ontvangen in Zuid-Korea.

De titel heeft afgelopen vrijdag een classificatie van 12 jaar en ouder gekregen vanwege ‘licht geweld’. De toewijzing van een leeftijdsclassificatie zegt vaak dat een release redelijk dichtbij is, waardoor fans denken dat Nintendo snel een aankondiging zal doen van de exacte datum. Volgens recente berichtgeving zal Nintendo binnen afzienbare tijd een Nintendo Direct evenement houden waarbij de releasedatum bekendgemaakt zal worden.

Metroid Prime 4 zal bij release beschikbaar zijn voor de Nintendo Switch, ook werkt Nintendo aan een ‘enhanced’ uitgave voor de Nintendo Switch 2.