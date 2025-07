De Battle Royale map van Battlefield 6 is gelekt

Aanstaande donderdag zal Electronic Arts de multiplayer van Battlefield 6 officieel uit de doeken doen, maar voor het zover is lekken er aan alle kanten informatie en beelden. Zo hebben we nu ook de map van de Battle Royale modus, samengesteld door dataminer en leaker Temporyal.

Hij heeft op basis van de beschikbare informatie een samenstelling van de map gemaakt en online gedeeld. De belangrijkste punten op de map zijn:

Marina

Lighthouse

Main Street North

Main Street South

Gold Resort

The Valley

South Coast

Fort Lyndon

The Docks

Dit zijn de belangrijkste punten op de map met daarbij nog ruim 20 aanvullende belangrijke punten.

Angel Beach

Chemical Storage

Costa Del Sur

Crash Site

Inspiration Point

Jewel Beach

Military RnD

Military RnD Underground Military Spill Off North Military Storage

New Housing Development

Ocean Park

Oil Pumps Radar Comms

Rift

Sabotage Site Security Checkpoint

Tech Campus Tech RnD

The Pier

The Bluffs

The Promenade

The Seal

Upper Silo

Upper River

Vista Del Mar

Water Treatment

De map ziet eruit zoals hieronder, maar weet dat het niet de officiële map is. Het kan dus in de praktijk straks wat afwijken, maar op basis hiervan krijgen we enigszins een indicatie. Verder zou deze modus niet direct bij launch inbegrepen zitten, maar pas enige tijd na de release van de game uitgebracht worden.