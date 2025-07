Sony klaagt Tencent aan vanwege Horizon-kloon Light of Motiram

Eerder dit jaar kondigde Tencent de game Light of Motiram aan, een game die direct deed denken aan de Horizon-franchise. Het was nadien een kwestie van tijd totdat Sony Interactive Entertainment actie zou gaan ondernemen en dat hebben ze inmiddels gedaan.

De game heeft bijzonder veel weg van de bekende Sony-franchise en nu blijkt dat Tencent in 2024 een Horizon-game heeft gepitched bij Sony, die het heeft afgewezen. Het ziet er naar uit dat ze daarom maar gewoon met hun eigen project aan de slag zijn gegaan, wat min of meer een kopie is.

Op 25 juli heeft Sony een rechtszaak aangespannen in Californië. Ze stellen dat de game een kloon is van hun games die meerdere elementen overneemt, wat consumenten zou kunnen verwarren. Ook verwijzen ze naar veel game sites die de overeenkomsten duiden.

Sony wil via de rechtszaak proberen af te dwingen dat de release van de game geblokkeerd wordt. Ook vraagt Sony om een schadevergoeding.