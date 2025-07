Nieuwe Nintendo Switch 2 firmware update nu beschikbaar

Met enige regelmaat rolt Nintendo nieuwe firmware updates voor de Nintendo Switch 2 uit, zo ook vandaag. Update 20.3.0 is nu beschikbaar om te downloaden en installeren. Net zoals de vorige update is ook deze firmware update niet al te bijzonder, want het richt zich op de algemene stabiliteit.

De patch note is:

General system stability improvements to enhance the user’s experience.

Deze update is overigens ook beschikbaar voor de originele Nintendo Switch. Mocht de update achteraf meer blijken te doen, dan laten we dit vanzelfsprekend weten.