Warner Bros. Games durft het aan om na de Suicide Squad flop nog een live service titel te maken

De verwachtingen voor Suicide Squad: Kill the Justice League waren hoog, maar de game wist uiteindelijk geen potten te breken. Sterker nog, het spel was een regelrechte flop. Je zou denken dat Warner Bros. Games wel drie keer zou nadenken voordat zij weer aan een nieuwe live service titel zouden beginnen, maar dat is niet het geval.

Eurogamer heeft opgemerkt dat WB Games Montréal op zoek is naar een executive producer voor een nieuwe game. Het gaat om een triple A-titel gebaseerd op één van de iconische IP’s van Warner Bros. en DC Comics.

Een van de vereisten voor de functie is meer dan 12 jaar ervaring in de gamesindustrie en dat men exact weet hoe de ontwikkelcyclus van een game in elkaar zit, inclusief live services. Het ziet er dus naar uit dat Warner Bros. Games opnieuw een superhelden-titel wil maken die gebruikmaakt van live service elementen.