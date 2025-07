Dit zouden alle multiplayer maps van Battlefield 6 moeten zijn

Het is wachten tot morgen wanneer EA de multiplayer van Battlefield 6 officieel uit de doeken zal gaan doen, maar in de tussentijd blijft er nieuwe informatie lekken. Via de 1BF Telegram groep is nu een overzicht van maps gelekt.

Hieruit maken we op dat de multiplayer 11 maps zal kennen plus vier remasters van oudere maps. Verder beschikt de game over negen maps voor de campagne. Hieronder de maps op een rijtje, maar houd er rekening mee dat het enigszins spoilers kunnen zijn.