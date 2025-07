PlayStation Plus abonnees krijgen volgende week nieuwe collectie van PSN avatars

Omdat PlayStation Plus dit jaar 15 jaar bestaat, heeft Sony verschillende festiviteiten georganiseerd in de afgelopen periode. Daar doen ze nu nog een schepje bovenop, want ze hebben aangekondigd dat er volgende week nieuwe avatars beschikbaar worden gesteld.

Vanaf 5 augustus zal er een nieuwe collectie avatars voor PlayStation Plus abonnees online gaan. Deze avatars zijn gebaseerd op games als God of War: Ragnarök, Cyberpunk 2077, Hogwarts Legacy, Diablo IV en Twisted Metal.

Al deze avatars zijn exclusief voor abonnees en zijn gratis bij livegang. Helaas hebben we nog geen beeld van deze nieuwe toevoegingen.