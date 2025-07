Gerucht: Battlefield 6 krijgt in augustus twee beta’s

Electronic Arts heeft reeds bevestigd dat Battlefield 6 een beta krijgt, maar details zijn nog even afwachten. Volgens een nieuw bericht van Insider Gaming, op basis van anonieme bronnen, hebben we daar nu meer informatie over.

Er zouden twee beta’s gepland staan voor augustus. De eerste, gesloten beta, zou op 7 en 8 augustus plaats moeten vinden. Om hiervoor toegang te krijgen dienen geïnteresseerden een pre-order te plaatsen. Daarnaast zouden er morgenavond tijdens de onthulling codes via content creators op Twitch verspreid gaan worden.

Op 9 en 10 augustus volgt dan de open beta, al is dat wat meer onzeker. Dit is dan de eerste fase van de beta, want er zou van 14 tot en met 17 augustus ook nog een tweede open beta plaats moeten vinden. Of het klopt is afwachten, daar horen we vanavond vast meer over.