Aankondiging van nieuwe Assassin’s Creed is mogelijk erg dichtbij

Hoewel Ubisoft eerder dit jaar nog Assassin’s Creed: Shadows heeft uitgebracht en we nu mogen uitkijken naar de Claws of Awaji uitbreiding, bestaat er een kans dat het qua nieuwe releases hier niet bij blijft.

PlayStation Game Size meldt op X namelijk dat er een mysterieuze nieuwe entry is in de PlayStation Store database, die verwijst naar een onaangekondigde Assassin’s Creed titel.

De database codes voor verschillende delen in de franchise zijn:

PPSA01490_00 = Assassin’s Creed Valhalla

PPSA07231_00 = Assassin’s Creed Mirage

PPSA20397_00 = Assassin’s Creed Shadows

Er is nu ook een entry onder deze code: PPSA28183_00. Dit is vooralsnog niet gekoppeld aan een uitbreiding, omdat uitbreidingen voor games de oorspronkelijke code van de game aanhouden met een extensie.

PGS vermoedt dat deze code te maken heeft met Assassin’s Creed: Invictus of Assassin’s Creed IV: Black Flag Remake. Het is afwachten en met de gamescom in het vooruitzicht, kan het goed zijn dat een aankondiging dichterbij is dan verwacht.