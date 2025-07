EA toont trailer van Battlefield 6 multiplayer en kondigt releasedatum aan

Electronic Arts heeft vanavond de multiplayer van Battlefield 6 officieel uit de doeken gedaan met een spectaculaire trailer, die je hieronder kunt bekijken. Daarbij is ook de releasedatum nu officieel aangekondigd: de shooter verschijnt op 10 oktober voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.

Voordat de release daar is, zullen er beta’s plaatsvinden. Op 7 en 8 augustus zal de eerste ‘gesloten’ beta plaatsvinden, want hiertoe is enkel toegang te verkrijgen via codes die door streamers vanavond worden uitgedeeld. Op 9 en 10 augustus vindt vervolgens de open beta plaats en van 14 tot en met 17 augustus de tweede.

PlaySense was vanavond bij de onthulling van de game en heeft de Battlefield 6 multiplayer kunnen spelen. Verwacht snel de preview met onze eerste ervaring.