Yakuza Kiwami én Yakuza Kiwami 2 komen naar Nintendo Switch 2

Nu de Like A Dragon-reeks steeds populairder wordt, zien we de games op steeds meer platformen verschijnen. Tot op heden waren de releases op Nintendo-consoles op een hand te tellen, maar met de komst van de Nintendo Switch 2 gaat daar verandering in komen. Na Yakuza 0: Director’s Cut zullen ook Yakuza Kiwami en Yakuza Kiwami 2 naar Nintendo’s nieuwste console komen.

In tegenstelling tot Yakuza 0: Director’s Cut zullen de twee remakes niet van extra scènes en Engels stemwerk worden voorzien. Het betreft dus twee doodnormale ports. Yakuza Kiwami was al beschikbaar voor Nintendo Switch, maar de Nintendo Switch 2-versie kent vanzelfsprekend een hogere resolutie en framerate.

Yakuza Kiwami en Yakuza Kiwami 2 verschijnen op 13 november voor Nintendo Switch 2.