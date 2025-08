Nintendo Switch nadert DS in wereldwijde verkoopaantallen

De meeste Nintendo fans genieten momenteel van de Nintendo Switch 2, maar toch gaat de originele Switch nog steeds over de toonbank. De Nintendo Switch is ondertussen zelfs zo vaak verkocht dat de console het wereldwijde verkoopaantal van de Nintendo DS bijna inhaalt, wat een flinke mijlpaal is.

Uit de laatste telling blijkt dat de Switch ruim 153.10 miljoen keer verkocht is, waar de Nintendo DS 154.02 miljoen keer over de toonbank is gegaan. Met de release van de Switch 2 zag Nintendo een daling van 53.5% in het aantal verkopen van de originele Switch, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, wat redelijk vanzelfsprekend is gezien de release van zijn grotere broer. In het laatste kwartaal werd de Switch nog 980.000 keer verkocht. Onderstaand de laatste kwartaalcijfers van de Nintendo Switch, vergeleken met een jaar eerder.

Als de Nintendo Switch de DS weet in te halen, betekent dat niet gelijk dat hij de eerste plek weet te bemachtigen. Daarvoor moet de Switch de PlayStation 2 nog inhalen, die meer dan 160 miljoen keer is verkocht wereldwijd. 160 miljoen lijkt voor de oudere console nu nog lastig te behalen, al zal het ons verbazen als de Switch 2 dit aantal ver voorbij gaat.