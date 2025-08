Gerucht: Sony gaat meer PS5-exclusives naar Xbox brengen

De jarenlange vete tussen PlayStation en Xbox is ondertussen geen onderwerp van gesprek meer voor veel gamers. Van beide kanten worden first-party games tegenwoordig aangeboden op de rivaliserende platformen en verdwijnt het idee van exclusieve titels steeds meer. Voornamelijk bij Xbox, aangezien zij hun focus hebben verlegd naar cloud-gaming. Deze keer opent Sony Playstation de deuren voor Xbox. Volgens een recent gerucht is PlayStation namelijk van plan om nog meer first-party PlayStation 5 titels beschikbaar te maken op de Xbox.

NateTheHate, een leaker die ondertussen een aardig track record heeft opgebouwd, zei in een recent X-bericht dat er meer Sony games naar de Xbox komen. Volgens zijn bron werkt Sony aan meerdere ports, al is het bij hem nog niet bekend om welke games het precies gaat.

More Sony games will come to Xbox, yes. I don’t know anything about LEGO Horizon going to Xbox… but even if it did… would anyone care? — NateTheHate2 (@NateTheHate2) July 31, 2025

Onlangs bevestigde Sony nog de komst van Helldivers 2 naar Xbox in augustus, die toevallig op dezelfde dag uitkomt wanneer Gears of War: Reloaded uitkomt voor de PlayStation 5. Sinds de bekendmaking hiervan, heeft Sony een vacature uitstaan voor een nieuwe rol, die op onderstaande manier beschreven is.

“… shaping and executing the global commercial strategy for PS Studios software titles across all digital platforms beyond PlayStation hardware, including Steam, Epic Games Store, Xbox, Nintendo, and mobile.”

Het lijkt erop dat ook Sony hun strategie aanpast, wie weet spelen we in de nabije toekomst Spider-Man op de Xbox, al moeten we aan dat idee nog even wennen.