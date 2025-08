Remaster van Dynasty Warriors onthuld, grote DLC op komst voor Origins

Uitgever Koei Tecmo en ontwikkelaar Omega Force vieren het 25-jarig jubileum van de Dynasty Warriors-franchise met een aantal nieuwe aankondigingen. Zo hebben zij in een nieuwe video een remaster aangekondigd van een eerder uitgebrachte Dynasty Warriors-game. Daarnaast is bevestigd dat Dynasty Warriors: Origins nog een grote DLC-uitbreiding krijgt.

Het is nog niet bekend welke Dynasty Warriors-game wordt geremasterd, al wordt verwacht dat het om een mainline-titel gaat. Ook is er nog weinig bekend over de DLC; het enige dat is gedeeld, is dat de uitbreiding momenteel in ontwikkeling is. Wanneer de remaster en de DLC precies zullen verschijnen, is dus nog niet duidelijk.

Dynasty Warriors: Origins is nu beschikbaar voor PS5, Xbox Series X|S en pc. De aankondigingsvideo van de DLC en de remaster is hieronder te bekijken.