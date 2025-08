Nieuwe Battlefield 6-details bekendgemaakt

De afgelopen dagen is er veel nieuwe informatie naar buiten gebracht over Battlefield 6. Zo bevestigt een pre-Alpha-lek dat er bij lancering meer dan veertig wapens beschikbaar zullen zijn in de game.

En dat is niet alles: we weten nu ook meer over hoe crossplay zal functioneren in de nieuwste Battlefield-titel. Het blijft een punt van discussie: pc-spelers tegenover console-spelers in first-person shooters. Hoewel het in Battlefield 6 nog steeds mogelijk is voor pc- en console-gamers om samen te spelen, zal de game waar mogelijk console-spelers met elkaar matchen.

Wat betreft matchmaking heeft ontwikkelaar DICE aangegeven dat het systeem vergelijkbaar zal zijn met eerdere Battlefield-games. Skill-based matchmaking blijft een onderdeel, maar spelers worden niet uitsluitend gekoppeld aan tegenstanders van hetzelfde niveau.

Ook Vince Zampella heeft zich uitgelaten over Battlefield 6. De vice-president van EA gaf in een podcast aan dat de game een spirituele opvolger is van Battlefield 3 en 4. Daarmee lijkt hij te zeggen dat het team goed begrijpt welke ervaring spelers verwachten, en dat is zeker van belang na de teleurstellende ontvangst van Battlefield 2042.

Battlefield 6 verschijnt op 10 oktober voor PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Ga jij de game halen?