Darksiders 4 aangekondigd voor PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc

Het is alweer even geleden sinds de release van Darksiders 3 in 2018. De game heeft een fanatieke fanbase op weten te bouwen met de actie-avonturenfranchise, waar nu een vierde deel aan wordt toegevoegd. Ontwikkelaar Gunfire Games en uitgever THQ Nordic hebben Darksiders 4 aangekondigd voor de PlayStation 5 , Xbox Series X|S en pc. Een releasedatum blijft helaas nog uit.

Lees hieronder de beschrijving van de game, via de Steam pagina.

“De legendarische sage van de Vier Ruiters gaat verder in Darksiders 4, een gloednieuw actieavontuur dat zich afspeelt op een apocalyptische versie van de aarde en dat het verhaal van de oorspronkelijke Darksiders-game vervolgt. Darksiders 4 is een derdepersoons-actieavontuur waarin gevechten, platformelementen en puzzels samenkomen in een post-apocalyptische wereld boordevol verhalen. Kies je Ruiter Bestuur een van de vier legendarische Ruiters, ieder met eigen unieke wapens en vechtstijl Filmische gevechten Ervaar vliegensvlugge, intuïtieve actie die mêlee-aanvallen, vloeiende bewegingen en bovennatuurlijke vaardigheden combineert. Uitgestrekte rijken om te ontdekken Reis door apocalyptische landschappen, elk boordevol geheimen, vijanden en mythische eindbazen.”

Bekijk de aankondigingstrailer hieronder.