Eerste officiële gameplaybeelden van nieuwe Virtua Fighter getoond

SEGA en Ryu Ga Gotoku Studio lieten begin dit jaar zien hoe de nieuwe Virtua Fighter er mogelijk uit zou komen te zien. Nu zijn de eerste officiële gameplaybeelden vrijgegeven.

In de video zien we twee oude bekende tegen elkaar strijden, namelijk Akira en Sarah Bryant. Het gevecht tussen deze twee personages duurt ongeveer een minuut en laat wat spectaculaire momenten zien. Bovendien wordt aan het eind medegedeeld dat er binnenkort meer informatie over de nieuwste Virtua Fighter zal worden gedeeld. Dit zal gebeuren tijden de Tokyo Game Show, die 25 september van start gaat.

De eerste gameplaybeelden van de nieuwste deel in de Virtua Fighter-serie check je hieronder.