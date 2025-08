Xbox verandert omschrijving van hun pc-games

Als Microsoft voorheen liet weten voor welke platformen hun eigen games gingen uitkomen, werd voor de pc-versie ‘Xbox PC’ gebruikt. Dit zal nu niet meer te zien zijn, want het Amerikaanse bedrijf heeft een verandering doorgevoerd in hun branding hiervan.

De eerder genoemde verandering is al van kracht, maar waarschijnlijk is het nog niet door veel mensen opgevallen. Het is namelijk maar een miniem verschil. In plaats van ‘Xbox PC’ wordt er nu ‘Xbox on PC’ gebruikt, zo meldt Tom Warren op X. Microsoft heeft nog niet laten weten waarom er gekozen is voor de nieuwe aanpak.