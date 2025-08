Wreckreation laat weer eens van zich zien

Tijdens de THQ Nordic Digital Showcase liet Wreckreation zich eindelijk weer eens zien. Een arcade racer die een soort bizarre mix van Trackmania, Wreckfest en Burnout lijkt te zijn. Dat is ook niet gek, want ontwikkelaar Three Fields Entertainment heeft wat veteranen van Criterion aan boord die voorheen verantwoordelijk waren voor de Burnout-games.

In Wreckreation kan jij jouw eigen tracks bouwen en neem je het met veel geweld op tegen andere racers. Jouw auto kan natuurlijk ook aangepast worden en verder zal de game genoeg radiostations kennen met verschillende genres aan muziek. Een releasedatum voor Wreckreation is nog niet bekend, maar de game verschijnt voor PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.