Interessante technische details Battlefield 6 bekendgemaakt

EA heeft een hoop goed te maken met fans van de Battlefield-serie. De eerste indruk van Battlefield 6 smaakt in ieder geval naar meer. Met enorme veldslagen en zo veel spelers in één potje is het wel handig om te weten waar je aan toe bent. Consolegamers worden in ieder geval alvast erg goed bediend.

Zo zullen de PlayStation 5- en Xbox Series X|S-versies van Battlefield 6 volledige ondersteuning hebben voor muis en toetsenbord. Dit bevestigde producer Alexia Christofi ook op X. Ook zal de game op consoles een performance mode kennen waarbij alle versies minimaal op 60fps zullen draaien, ook de Xbox Series S. De PlayStation 5 Pro zal op zijn beurt weer framerates tot 120fps kunnen behalen.

Ook pc-gamers kunnen zich alvast klaar gaan maken, want de minimale en aanbevolen systeemeisen zijn ook bekend. Om Battlefield 6 überhaupt te kunnen spelen zal je moeten beschikken over een Intel Core i5-8400 of een AMD Ryzen 5 2600 samen met een Nvidia RTX 2060 of een AMD Radeon RX 5600 XT. Wil je de game met zekerheid op 60fps kunnen draaien op een 1080p resolutie, dan zal je moeten voldoen aan de aanbevolen eisen zoals hieronder weergeven.

Minimum:

Vereist een 64-bitsprocessor en -besturingssysteem

Besturingssysteem: Windows 10

Processor: Intel Core i5-8400, AMD Ryzen 5 2600

Geheugen: 16 GB RAM

Grafische kaart: Nvidia RTX 2060, AMD Radeon RX 5600 XT 6GB

DirectX: Versie 12

Netwerk: Breedband-internetverbinding

Opslagruimte: 55 GB beschikbare ruimte

Geluidskaart: No Recommendation

VR-ondersteuning: Not Supported

Aanvullende opmerkingen: TPM 2.0 Enabled UEFI SECURE BOOT Enabled HVCI Capable VBS Capable Aanbevolen:

Vereist een 64-bitsprocessor en -besturingssysteem

Besturingssysteem: Windows 11

Processor: Intel Core i7-10700, AMD Ryzen 7 3700X

Geheugen: 16 GB RAM

Grafische kaart: Nvidia RTX 3060Ti, AMD Radeon RX 6700-XT

DirectX: Versie 12

Netwerk: Breedband-internetverbinding

Opslagruimte: 80 GB beschikbare ruimte

Geluidskaart: No Recommendation

VR-ondersteuning: Not Supported

Aanvullende opmerkingen: TPM 2.0 Enabled UEFI SECURE BOOT Enabled HVCI Capable VBS Capable

Battlefield 6 verschijnt op 10 oktober voor PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.