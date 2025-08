Eerste lading Xbox Game Pass titels voor augustus bekendgemaakt

Het is weer een nieuwe maand, dus dat betekent dat Xbox Game Pass-abonnees weer nieuwe games tegemoet kunnen zien. Microsoft heeft alvast bekend gemaakt welke titels er de eerste helft van augustus worden toegevoegd. Dit is via Xbox Wire gedeeld en het rijtje kan je hieronder zien.

Nu beschikbaar:

Rain World (Cloud, Console en PC), via Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Vanaf 6 augustus:

Citizen Sleeper 2: Starward Vector (Xbox Series X/S), Now with Game Pass Standard

Lonely Mountains: Snow Riders (Xbox Series X/S), Now with Game Pass Standard

MechWarrior 5: Clans (Xbox Series X/S), Now with Game Pass Standard

Orcs Must Die! Deathtrap (Xbox Series X/S), Now with Game Pass Standard

Vanaf 7 augustus:

Assassin’s Creed Mirage (Cloud, Console en PC), via Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Vanaf 12 augustus:

Aliens: Fireteam Elite (Cloud, Console en PC), via Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Vanaf 14 augustus:

9 Kings (Game Preview) (PC), via Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Op 15 augustus zullen er ook een drietal titel verdwijnen uit de bibliotheek van de digitale service. Deze zijn als volgt:

Anthem (Console en PC) EA Play

Farming Simulator 22 (Cloud, Console en PC)

Persona 3 Reload (Cloud, Console en PC)

Heb je een Game Pass abonnement nodig? Klik dan hier.