Sacred 2: Fallen Angel remaster aangekondigd voor consoles en pc

THQ Nordic heeft aangekondigd dat de Sacred-franchise binnenkort een comeback zal maken. Geen nieuw deel, jammer genoeg, maar wel een remaster van de tweede game ‘Sacred 2: Fallen Angel’. Deze fantasy-RPG kwam oorspronkelijk uit in 2008 en is een prequel op de eerste game. Ideaal dus voor nieuwkomers!

Deze remaster zal scherpere visuals, verbeterde gameplay en een hoop QoL-veranderingen bevatten. Je krijgt bovendien alle content die ooit is uitgekomen in één totaal pakket: mooi meegenomen dus! Sacred 2: Fallen Angel remaster zal verschijnen voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc in het vierde kwartaal van 2025. Kleine kanttekening: enkel de pc-versie zal de multiplayer modus bevatten.

Lees hieronder meer en bekijk een trailer.