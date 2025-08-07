Electronic Arts is met nog meer Disney IP’s bezig

Electronic Arts heeft reeds aangegeven dat er een derde deel in de Star Wars Jedi-reeks in de maak is, maar dat is lang niet alles. Er zitten namelijk nog meer Disney-gerelateerde games in het vat, al is het even afwachten wat precies.

EA Entertainment baas Laura Miele heeft in een interview met Variety gezegd dat buiten een aantal Star Wars-titels en Iron Man, ze met nog meer Disney IP’s bezig is. Geen van deze games zijn aangekondigd en ze liet in het midden om welke IP’s het gaat.

We weten in ieder geval dat het geen Black Panther-game zal zijn, want die werd in mei van dit jaar geannuleerd. Misschien dat we binnenkort tijdens gamescom meer horen en anders wellicht tijdens The Game Awards.