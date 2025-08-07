Battlefield 6 zal legere multiplayer lobby’s opvullen met bots en DICE is van plan oudere maps terug te brengen

Mocht je straks in de multiplayer zitten van Battlefield 6, dan zul je je geen zorgen hoeven te maken over de spelers. Mocht er een situatie ontstaan waarbij er niet genoeg spelers zijn, dan zullen de lobby’s op een gegeven moment automatisch opgevuld worden door bots.

Dat is natuurlijk wat minder dan menselijke tegenstanders, maar het zorgt er wel voor dat de match making nooit te lang zal duren. Het streven van DICE is echter wel om zoveel mogelijk spelers tegelijkertijd bij elkaar in een match te plaatsen, waarbij bots enkel bij noodzaak worden ingeschakeld, zo vertelde development director Anna Narrevik in gesprek met GNN.

Daarnaast werd er gesproken over de maps. Battlefield 6 lanceert met een remake van Operation Firestorm, een bekende map uit Battlefield 3. Dit is pas het begin, want de ontwikkelaar wil op termijn meerdere bekende maps gaan toevoegen. Dit is afhankelijk van de feedback van spelers.

Specifiek werd gezegd dat DICE van plan is om klassieke versies van oudere maps te introduceren of juist maps op basis van wensen vanuit de community.