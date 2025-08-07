Logo
Battlefield 6 zal legere multiplayer lobby’s opvullen met bots en DICE is van plan oudere maps terug te brengen

Nieuws
Lennard Verhage on 07 August 2025 om 09:49

Mocht je straks in de multiplayer zitten van Battlefield 6, dan zul je je geen zorgen hoeven te maken over de spelers. Mocht er een situatie ontstaan waarbij er niet genoeg spelers zijn, dan zullen de lobby’s op een gegeven moment automatisch opgevuld worden door bots.

Dat is natuurlijk wat minder dan menselijke tegenstanders, maar het zorgt er wel voor dat de match making nooit te lang zal duren. Het streven van DICE is echter wel om zoveel mogelijk spelers tegelijkertijd bij elkaar in een match te plaatsen, waarbij bots enkel bij noodzaak worden ingeschakeld, zo vertelde development director Anna Narrevik in gesprek met GNN.

Daarnaast werd er gesproken over de maps. Battlefield 6 lanceert met een remake van Operation Firestorm, een bekende map uit Battlefield 3. Dit is pas het begin, want de ontwikkelaar wil op termijn meerdere bekende maps gaan toevoegen. Dit is afhankelijk van de feedback van spelers.

Specifiek werd gezegd dat DICE van plan is om klassieke versies van oudere maps te introduceren of juist maps op basis van wensen vanuit de community.

7 reacties

  1. User avatar
    2685 XP

    Ik heb vroege toegang tot de beta, maar kom er niet in. Lukt het iemand al wel?

    0
    @Reply
  2. Anoniem-6685's avatar

    @Bass: Meestal begint die beta pas na 18u toch?

    0
    @Reply
  3. Anoniem-6685's avatar

    @Bass: Meestal begint die beta pas na 18u toch?

    0
    @Reply
  4. User avatar
    2685 XP

    @Anoniem-6685: nope, is nu al begonnen en ik heb ook een uitnodiging om vandaag al te beginnen om 8:00 am utc. Ze zijn ook aan streamen dus zou moeten werken

    0
    @Reply
  5. User avatar
    2685 XP

    oef! update: de beta moet apart worden gedownload. Ik zat nog in in de battlefield labs app omdat dat in de mail stond. Sta nu in de wachtrij op plek 280000

    0
    @Reply
  6. Anoniem-1029's avatar

    Plek 60.000

    0
    @Reply
  7. Anoniem-5840's avatar

    @Anoniem-1029: Gaat wel hard. Ben er ook bijna

    0
    @Reply

