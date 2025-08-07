De PlayStation 5 is meer dan 80 miljoen keer verscheept

Ieder kwartaal maakt Sony Interactive Entertainment bekend wat de huidige stand van zaken is met betrekking tot de PlayStation 5 verkopen. Zo hebben ze weer een update gegeven en op 30 juni 2025 stond de PlayStation 5 op 80,3 miljoen verscheepte exemplaren, wereldwijd.

Dit is een groei van 2,5 miljoen verscheepte units in het afgelopen kwartaal, wat 100.000 exemplaren meer zijn dan hetzelfde kwartaal vorig jaar. Daarnaast waren er op 30 juni 123 miljoen actieve PlayStation Network gebruikers, wat een groei van 7 miljoen is tegenover hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

In totaal werden er 65,9 miljoen games verkocht op de PlayStation 4 en 5, wat een groei betekent van 12,3 miljoen verkochte games in dezelfde periode een jaar eerder.