EA Sports NHL 26 officieel onthuld

We weten al van nagenoeg alle sportgames van Electronic Arts dat er dit jaar nieuwe delen verschijnen en F1 is bijvoorbeeld al verkrijgbaar. De NHL-serie ontbrak echter, maar nu is EA Sports NHL 26 eindelijk officieel ook aangekondigd.

De nieuwste telg in de langlopende reeks maakt gebruik van Ice-Q 2.0, wat weer gebruikmaakt van echte NHL data, waardoor spelers realistisch reageren op het ijs. Voor dit jaar is de ‘Be A Pro’-modus flink onder handen genomen. Je kunt nu een gehele carrière spelen, van de World Juniors tot het grote NHL. Bovendien zijn er meer verhaallijnen te volgen en er zijn cutscènes toegevoegd. Voor de Ultimate Team-fans is er nu ook HUT Seasons, dat onder andere nieuwe mechanieken voor team building bevat en een offline modus.

EA Sports NHL 26 komt op 12 september 2025 uit voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Buiten de normale versie is er ook een Deluxe Edition. Deze laat je de game 7 dagen eerder spelen dan de normale versie en bevat wat goodies, waaronder 4,600 NHL Points, de HUT Icon Choice Pack, de HUT Starter Choice Pack en de HUT Heroes Choice Pack plus de World of CHEL Vanity Set.