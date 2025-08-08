Ondanks turbulentie wil Sony CFO meer live service games



Sony en live service is tot op heden niet bepaald een gelukkig huwelijk. Het fiasco genaamd Concord komt natuurlijk als eerste naar voren, maar het uitstel van Marathon en het volledig schrappen van diverse andere live service titels deed ons denken dat Sony de focus zou gaan verleggen. Als het aan CFO Lin Tao ligt is dit niet het geval en blijft Sony inzetten op live service games.

De reden daarachter is heel simpel: geld. Tao verklaart dat huidige live service titels zoals Helldivers 2, MLB The Show, Gran Turismo 7 en het door Sony ingelijfde Bungie met Destiny 2 goed zijn voor zo’n 40% van de inkomsten van PlayStation. Er valt dus serieus geld te verdienen, maar Tao erkent ook dat Sony moet leren van de gemaakte fouten.

“Last year Concord [shut down], and this year Marathon was postponed, so somewhat negative news has been coming out. But if we look at the past five years, five years ago live service games were almost non-existent for PlayStation Studios. We [now] have Helldivers 2, MLB The Show and Gran Turismo 7, and Bungie’s Destiny 2, so we have these four live services contributing to sales and profits in a stable manner.” “For Q1 the live service ratio was about 40%, for the full year it’s a little less, probably between 20-30%. So in terms of the transformation, it’s not entirely going smoothly, but from a longer-term perspective, if you look at the changes over five years you see that there’s definitely been a change. Of course, we recognise that there are still many issues, so we should learn the lessons from mistakes and make sure that we introduce live service content where there’s less waste and it’s more smooth.”

Ondanks een hoop geschrapte games lijkt het er dus op dat Sony gewoon verder gaat met live service games totdat er iets blijft plakken.