Release van ROG Xbox Ally nadert; meer dan 10 Ubisoft titels toegevoegd aan Microsoft PC Store

Microsoft lijkt achter de schermen druk bezig te zijn met de naderende release van de ROG Xbox Ally handheld, er zijn namelijk meer dan 10 Ubisoft titels toegevoegd aan de Microsoft Store. Deze titels waren eerder alleen beschikbaar op pc via het Steam- of Ubisoft-platform. Lees hieronder om welke titels het precies gaat.

Anno 1800

Avatar: Frontiers of Pandora

Far Cry 4

Far Cry New Dawn

Far Cry Primal

Prince of Persia: The Lost Crown

Skull & Bones

Star Wars Outlaws

Steep

The Crew 2

The Crew Motorfest

Hoewel dit betekent dat de titels speelbaar zullen zijn vanaf de ROG Xbox Ally, ondersteunen de games geen Xbox Play Anywhere waardoor je gemakkelijk kunt switchen tussen de Xbox console, pc en handheld devices. Als je de consoleversie van een van deze titels dus al hebt, kun je deze helaas niet gebruiken op pc.

De nieuwe toevoegingen brengen het aantal Ubisoft titels in de Microsoft Store nu naar 27, aangezien Microsoft al eerder een 16-tal games heeft toegevoegd. Een prima lijstje om mee aan de slag te gaan bij de release van de ROG Xbox Ally.